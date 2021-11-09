Депутаты предлагают направить 3 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах - законопроект

Группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала 8 ноября в парламенте законопроект 6297 с поправками в государственный бюджет на 2021 год.

Согласно ему, предполагается увеличение доходной части бюджета на 3 млрд грн и выделение этой суммы на поддержку бизнеса и наемных сотрудников в "красных" карантинных зонах.

Указанную сумму предлагается направить по новой бюджетной программе Министерства экономики – поддержку застрахованных лиц, которые пострадали от ограничительных карантинных мер из-за вынужденной приостановки работы субъектов хозяйствования.

Депутаты, в частности, предлагают увеличить ожидания от НДС в текущем году на 1,9 млрд грн, а также на 975 млн грн – от налога на прибыль предприятий.