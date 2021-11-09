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18:53 09.11.2021

Польский премьер счел Москву движущей силой действий Минска на границе с Польшей

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Польский премьер счел Москву движущей силой действий Минска на границе с Польшей

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, выступая во вторник в сейме, заявил, что власти России являются источником кризиса на польско-белорусской границе.

"Движущая сила (этого кризиса - ИФ) находится в Москве", - сказал он во вторник на чрезвычайном заседании сейма, посвященном ситуации на границе Польши и Беларуси.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что миграционный кризис на белорусско-польской границе спровоцирован действиями Запада на Ближнем Востоке.

По словам Лаврова, с уважением международного гуманитарного права следует уважать права самих беженцев. "Они не хотят оставаться в Белоруссии, они хотят в Европу, ту самую Европу, которая долгие годы рекламировала, пропагандировала свой образ жизни. Надо отвечать за свои слова и свои поступки", - добавил он.

Теги: #польша #граница #моравецкий
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