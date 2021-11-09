Зеленский поручил собрать СНБО в среду 10 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение в среду, 10 ноября, заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины в Киеве.

"Президент Украины поручил секретарю СНБО Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 в 15.00 в г. Киев заседание СНБО Украины (в Офисе президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - указано на странице прес-службы СНБО в твиттере.

О темах заседания в настоящее время не сообщается, однако источники агентства "Интерфакс-Украина" рассказали, что очередное заседание будет посвящено вопросам в сфере энергетики и ситуации на восточном и северном участках границы.