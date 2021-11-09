События

17:40 09.11.2021

Зеленский поручил собрать СНБО в среду 10 ноября

1 мин читать
Зеленский поручил собрать СНБО в среду 10 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение в среду, 10 ноября, заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины в Киеве.

"Президент Украины поручил секретарю СНБО Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 в 15.00 в г. Киев заседание СНБО Украины (в Офисе президента Украины). Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - указано на странице прес-службы СНБО в твиттере.

О темах заседания в настоящее время не сообщается, однако источники агентства "Интерфакс-Украина" рассказали, что очередное заседание будет посвящено вопросам в сфере энергетики и ситуации на восточном и северном участках границы.

 

 

Теги: #снбо #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 09.11.2021
Разрыв между Зеленским и Порошенко во 2-ом туре выборов - около 8% - опрос "Социс"

Разрыв между Зеленским и Порошенко во 2-ом туре выборов - около 8% - опрос "Социс"

09:26 09.11.2021
Назначен первый состав Этического совета, это важный этап в реализации судебной реформы – Зеленский

Назначен первый состав Этического совета, это важный этап в реализации судебной реформы – Зеленский

12:36 06.11.2021
Зеленский в годовщину освобождения Киева от нацистских оккупантов почтил память погибших защитников столицы

Зеленский в годовщину освобождения Киева от нацистских оккупантов почтил память погибших защитников столицы

17:34 05.11.2021
Зеленский: у олигархов теперь два пути – стать честным бизнесом или начать "черную" страницу своей истории

Зеленский: у олигархов теперь два пути – стать честным бизнесом или начать "черную" страницу своей истории

15:50 05.11.2021
Зеленский подписал закон о деолигархизации

Зеленский подписал закон о деолигархизации

19:42 03.11.2021
Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

Зеленский будет присутствовать на заседании Рады в четверг – Гетманцев

12:49 03.11.2021
Зеленский в Глазго провел 13 встреч, которые расширили дипломатическую географию Украины – Кулеба

Зеленский в Глазго провел 13 встреч, которые расширили дипломатическую географию Украины – Кулеба

11:36 03.11.2021
Кулеба: Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции в Глазго из-за встречи с Блинкеном

Кулеба: Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции в Глазго из-за встречи с Блинкеном

17:26 02.11.2021
Зеленский обсудил военно-оборонное сотрудничество Киева и Вашингтона с госсекретарем США Блинкеном

Зеленский обсудил военно-оборонное сотрудничество Киева и Вашингтона с госсекретарем США Блинкеном

13:05 02.11.2021
Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе

Зеленский и Байден в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Исследователи заявили о возможном повышении общемировой температуры на 2,4 градуса к 2100 году

Польский премьер счел Москву движущей силой действий Минска на границе с Польшей

Литва ввела с 10 ноября чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Франция и Германия ответили на предложения РФ и хотят как можно быстрее организовать встречу глав МИД стран Нормандского формата - МИД Франции

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман: Мотивировать к прививке против коронавируса нужно даже тех, кто купил поддельный сертификат

"Национальный корпус" предложил своих добровольцев для урегулирования ситуации на польско-белорусской границе

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Исследователи заявили о возможном повышении общемировой температуры на 2,4 градуса к 2100 году

Депутаты предлагают направить 3 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах - законопроект

Польский премьер счел Москву движущей силой действий Минска на границе с Польшей

Цель кризиса на восточной границе Польши - посеять хаос как в стране, так и во всем ЕС, считает польский премьер

Грузинская оппозиция в среду намерена провести акцию протеста у городского суда, где должен начаться процесс над Саакашвили

Литва ввела с 10 ноября чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Около 20 тыс. сотрудников различных служб Польши несут охрану границы с Беларусью - польское МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА