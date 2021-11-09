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16:39 09.11.2021

Около 20 тыс. сотрудников различных служб Польши несут охрану границы с Беларусью - польское МВД

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Около 20 тыс. сотрудников различных служб Польши несут охрану границы с Беларусью - польское МВД

Число сотрудников различных служб, задействованных в охране восточной границы Польши, достигло 20 тыс. человек, сообщил во вторник заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи.

"Число пограничников, полицейских и солдат в настоящий момент составляет примерно 20 тыс. человек", - сказал он в эфире польского радио.

Ранее представитель правительства Петр Мюллер сообщил, что власти Польши не имеют планов введения режима военного положения на границе с Беларусью из-за ситуации с мигрантами.

Он напомнил, что пока в ряде регионов на польско-белорусской границе действует режим чрезвычайного положения - в частности там запрещено перемещение за исключением местных жителей, запрещена и работа журналистов - вся информация предоставляется прессе сотрудниками спецслужб, МВД и полиции.

С утра вторника также закрыт КПП "Кужницы" на границе с Беларусью, именно близ него с понедельника концентрируется основная масса мигрантов - около 4 тыс. человек. Весь транзит между Польшей и Беларусью осуществляется через два других КПП в Бобровниках и Тересполе.

Теги: #польша #граница #беларусь
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