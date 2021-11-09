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15:58 09.11.2021

Полицейские провели опознание и установили 45 участников преступной группы, пытавших украинских пленных в тюрьме "Изоляция" - Монастырский

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Полицейские провели опознание и установили 45 участников преступной группы, пытавших украинских пленных в тюрьме "Изоляция" - Монастырский

Полицейские провели опознание и установили 45 участников преступной группы, пытавших украинских пленных в незаконной тюрьме на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция", сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Палыч" в руках украинских правоохранителей. Тот, кто организовывал пытки и издевательства над украинскими военнопленными и задержанными в страшной "Изоляции". "Изоляция" – это бывший завод на территории так называемой ДНР, который боевики оборудовали как базу и тюрьму. Больше года следователи во взаимодействии с миграционной полицией расследуют ужасающие преступления "Палыча" против людей", - написал Монастырский на своей странице в Facebook во вторник.

Министр отметил, что после возвращения пленных "Изоляции" в Украину полицейские пообщались с каждой жертвой боевиков.

"Знаете, что с ними делали? Пытали электрическим током через половые органы. Помещали в гроб и забивали их гвоздями. Насиловали. Ломали кости. Имитировали расстрел. И еще много ужасающих вещей", - рассказал Монастрыский.

Он сообщил, что полицейские провели опознание и установили 45 участников этой организованной преступной группы. В сентябре 2021 года в отношении 8 военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

"Кроме того, полицейские получили оперативную информацию, что руководитель тюрьмы, главный палач украинцев в "Изоляции" – так называемый "Палыч" – прибыл на подконтрольную Украине территорию. И уже сейчас он в руках украинских стражей порядка – это результат совместной работы Нацполиции и СБУ", - подчеркнул глава МВД.

Также Монастырский заявил, что "сколько бы времени ни прошло, эти ужасные преступления не останутся безнаказанными".

Ранее освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года украинский журналист Станислав Асеев сообщил, что в Киеве задержали военного преступника подпольной тюрьмы "Изоляция" в Донецке Дениса Куликовского.

Позже директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" информацию о задержании Куликовского.

По данным сайта "Миротворец", Денис Куликовский 1984 года рождения. Он контролер отделения охраны Отдела материально-технического обеспечения МГБ ДНР, лейтенант. Т.н. "глава" "Изоляции". Лично принимал участие в пытках, издевательствах над пленными.

Издание "Свои.City" в свою очередь пишет, что Куликовский руководил "Изоляцией" до февраля 2018 года: после очередного избиения одного из заключенных его отстранили.

Как сообщалось, Асеев был похищен 11 мая 2017 года и удерживался террористической организацией "ДНР" до 29 декабря 2019 года. Журналист пробыл в плену 31 месяц, из них 28 месяцев его содержали на территории "Изоляции" в Донецке.

Источник: https://www.facebook.com/moden.ua/posts/4445946135453488

Теги: #донецкая_область #изоляция #преступники #монастырский #опознание #мвд
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