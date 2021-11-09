Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа передал из тюрьмы письмо Порошенко

Первый заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, задержанный в оккупированном Крыму, передал через своего адвоката Николая Полозова письмо с благодарностью пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко.

"Большинство из нас пытаются обеспечить благополучие своей семьи. Защитить родных и близких от всяческих угроз. Создать условия для их безопасной и спокойной жизни. Я также. Но враг забрал меня у моих родных. И хотя моя борьба за них и многих других продолжается и в стенах тюрьмы, я не могу прямо каждый день быть им опорой", - написал Джелялов, передает пресс-служба "Евросолидарновсти".

Он также поблагодарил друзей, знакомых и всех неравнодушных людей за помощь и внимание к его семье.

"Такая поддержка и внимание не просто проявление человечности и патриотизма. Она позволяет нам продолжать борьбу за свободу, демократическое развитие, целостность и независимость нашего государства", – подчеркнул Джелялов.

В свою очередь Порошенко подчеркнул, что продолжит борьбу за освобождение политзаключенных Кремля.

"Нариман, мы будем бороться за вас, за остальных крымских татар и украинцев, пострадавших от аннексии, за украинский Крым. Справедливость будет восстановлена, верю в это. Держитесь! Победа впереди!" – заявил Порошенко.

Как сообщалось, Порошенко взял под опеку семью задержанного оккупационными властями Крыма крымского татарина Наримана Джелялова.