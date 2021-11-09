Статус УБД был предоставлен Демченко в соответствии с действующим законодательством – Минветеранов

Замсекретаря СНБО Украины Руслан Демченко получил статус участника боевых действий (УБД) в соответствии с требованиями закона на основании предоставленных документов, подтверждающих его участие в Антитеррористической операции на Донбассе, сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

"К защите Украины с первых дней войны привлекались тысячи наших граждан. При предоставлении официального статуса участника боевых действий в отношении каждого лица в соответствии с законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" осуществляется проверка. Она основывается на документальном подтверждении фактов. Учитываются редакционные особенности закона в связи с периодическим внесением изменений в него", - подчеркивается в сообщении в соцсети Facebook.

Минветеранов обнародовало ответ на полученный ранее запрос об основаниях предоставления Демченко статуса УБД, в котором указывается, что право на получение статуса участника боевых действий имеют право военнослужащие и сотрудники ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, МВД, УГО, Госспецсвязи и других военных формирований, а также сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались и непосредственно принимали участие в антитеррористической операции.

"Статус участника боевых действий Демченко Р.М. как такому, что принимал непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении её проведения, был предоставлен в 2020 году на основании данных о его деятельности в 2014 году. На документальном уровне это обработано соответственно с выпиской из приказа Антитеррористического центра при СБУ от 19 октября 2014 года о привлечении к проведению АТО, распоряжением главы Администрации президента Украины от 3 октября 2014 года, а также справкой о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, выданной руководителем аппарата Администрации президента Украины от 31 мая 2019 года", - указывается в обнародованном документе.

Как сообщалось, ранее ряд СМИ распространили информацию о якобы причастности Демченко к лоббированию в 2010 году т.н. "харьковских соглашений" с РФ.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал Демченко и рассказал, что в 2014 году он вместе с председателем СММ ОБСЕ Эртурулом Апоканом принимал участие в создании наблюдательных постов Миссии в Дебальцево.