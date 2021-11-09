События

15:32 09.11.2021

Статус УБД был предоставлен Демченко в соответствии с действующим законодательством – Минветеранов

2 мин читать
Статус УБД был предоставлен Демченко в соответствии с действующим законодательством – Минветеранов

Замсекретаря СНБО Украины Руслан Демченко получил статус участника боевых действий (УБД) в соответствии с требованиями закона на основании предоставленных документов, подтверждающих его участие в Антитеррористической операции на Донбассе, сообщает Министерство по делам ветеранов Украины.

"К защите Украины с первых дней войны привлекались тысячи наших граждан. При предоставлении официального статуса участника боевых действий в отношении каждого лица в соответствии с законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" осуществляется проверка. Она основывается на документальном подтверждении фактов. Учитываются редакционные особенности закона в связи с периодическим внесением изменений в него", - подчеркивается в сообщении в соцсети Facebook.

Минветеранов обнародовало ответ на полученный ранее запрос об основаниях предоставления Демченко статуса УБД, в котором указывается, что право на получение статуса участника боевых действий имеют право военнослужащие и сотрудники ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, МВД, УГО, Госспецсвязи и других военных формирований, а также сотрудники предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались и непосредственно принимали участие в антитеррористической операции.

"Статус участника боевых действий Демченко Р.М. как такому, что принимал непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении её проведения, был предоставлен в 2020 году на основании данных о его деятельности в 2014 году. На документальном уровне это обработано соответственно с выпиской из приказа Антитеррористического центра при СБУ от 19 октября 2014 года о привлечении к проведению АТО, распоряжением главы Администрации президента Украины от 3 октября 2014 года, а также справкой о непосредственном участии лица в антитеррористической операции, выданной руководителем аппарата Администрации президента Украины от 31 мая 2019 года", - указывается в обнародованном документе.

Как сообщалось, ранее ряд СМИ распространили информацию о якобы причастности Демченко к лоббированию в 2010 году т.н. "харьковских соглашений" с РФ.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал Демченко и рассказал, что в 2014 году он вместе с председателем СММ ОБСЕ Эртурулом Апоканом принимал участие в создании наблюдательных постов Миссии в Дебальцево.

 

Теги: #убд #демченко #минветеранов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:55 08.11.2021
Руслан Демченко является профессионалом – главком ВСУ

Руслан Демченко является профессионалом – главком ВСУ

11:37 05.11.2021
Кабмин временно возложил полномочия главы таможни на экс-начальника управления разведки Госпогранслужбы Демченко

Кабмин временно возложил полномочия главы таможни на экс-начальника управления разведки Госпогранслужбы Демченко

20:00 13.10.2021
Минветеранов усиливает сотрудничество с Минобороны в направлении формирования и реализации ветеранской политики

Минветеранов усиливает сотрудничество с Минобороны в направлении формирования и реализации ветеранской политики

10:13 23.09.2021
Украина ожидает присоединения к европейской Конвенции о процедуре общего транзита во II кв.-2022 - представитель Гостаможслужбы

Украина ожидает присоединения к европейской Конвенции о процедуре общего транзита во II кв.-2022 - представитель Гостаможслужбы

18:09 22.09.2021
Внедрение европейских принципов работы является одним из основных направлений реформирования таможни - круглый стол

Внедрение европейских принципов работы является одним из основных направлений реформирования таможни - круглый стол

10:50 16.09.2021
В проекте госбюджета-2022 увеличено финансирование Минветеранов на 5 млрд грн по сравнению с 2021-м

В проекте госбюджета-2022 увеличено финансирование Минветеранов на 5 млрд грн по сравнению с 2021-м

19:35 07.09.2021
64 ветерана со сложными ранениями пройдут специальную реабилитацию - Минветеранов

64 ветерана со сложными ранениями пройдут специальную реабилитацию - Минветеранов

17:34 22.08.2021
Статус УБД в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО – Зеленский

Статус УБД в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО – Зеленский

11:50 22.08.2021
Минветеранов сделает все для увеличения своего бюджета на 2022 год - Лапутина

Минветеранов сделает все для увеличения своего бюджета на 2022 год - Лапутина

10:00 20.08.2021
Лапутина призывает правоохранителей и представителей общественных объединений гарантировать безопасность во время Марша защитников Украины

Лапутина призывает правоохранителей и представителей общественных объединений гарантировать безопасность во время Марша защитников Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посол Грузии отозвал предложение о встрече с Денисовой из-за "политического контекста" заявления МИД Украины

В Черкасской области "красную" зону по COVID-19 введут 12 ноября – Госкомиссия

Саакашвили начнут судить в Тбилиси 10 ноября - адвокат

Российская оккупационная администрация в Крыму обвинила замглавы Меджлиса крымскотатарского народа в контрабанде взрывного устройства - Джапарова

Кулеба: мощные союзники и партнеры Украины готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии

ПОСЛЕДНЕЕ

Нидерланды передали Госпогранслужбе Украины антиковидную помощь на 22 млн грн

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше – МИД

Посол Грузии отозвал предложение о встрече с Денисовой из-за "политического контекста" заявления МИД Украины

Участие Верещук в ТКГ пока будет носить ознакомительный характер - Арестович

Дела Майдана: сообщено об изменении подозрений и новом подозрении экс-главам МВД, Минобороны и СБУ, а также ряду других высокопоставленных чиновников

В Черкасской области "красную" зону по COVID-19 введут 12 ноября – Госкомиссия

Саакашвили начнут судить в Тбилиси 10 ноября - адвокат

Российская оккупационная администрация в Крыму обвинила замглавы Меджлиса крымскотатарского народа в контрабанде взрывного устройства - Джапарова

В Одесской области появится новая дорога в обход Молдовы

Глава Нацполиции: вскоре будут разработаны нормы освобождения от уголовной ответственности за покупку поддельного сертификата

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА