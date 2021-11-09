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15:24 09.11.2021

Нидерланды передали Госпогранслужбе Украины антиковидную помощь на 22 млн грн

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Нидерланды передали Госпогранслужбе Украины антиковидную помощь на 22 млн грн

Королевство Нидерланды передало Государственной пограничной службе Украины гуманитарную помощь, предназначенную для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Церемония передачи гуманитарной помощи состоялась сегодня в Центральном клиническом госпитале Госпогранслужбы в Киеве", - указывается в сообщении во вторник.

В общей сложности от Королевства Нидерланды пограничники получили 1 миллион хирургических масок, 100 тысяч изоляционных халатов, почти 50 тысяч медицинских очков, а также фартуки и респираторы типа FFP2/FFP3. Общая стоимость помощи составляет более 22 миллионов гривен.

Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол отметил длительное и плодотворное сотрудничество с украинским пограничным ведомством, которое длится уже 10 лет. Он подчеркнул, что настоящие партнеры – это те, кто не словом, а делами приходит на помощь в трудные времена. Поэтому в то время, когда Украина с одной стороны держит оборону, с другой борется с распространением пандемического заболевания, Нидерланды решили поддержать пограничное ведомство страны.

Первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины Владимир Никифоренко отметил, что полученная гуманитарная помощь будет распределена между ведомственными учреждениями здравоохранения, а также органами и подразделениями, непосредственно охраняющими границу и осуществляющими оформление граждан в пунктах пропуска. Он подчеркнул, что пограничники с самого начала пандемии одними из первых приняли меры по недопущению распространения Covid-19. Также он отметил, что на границе в пунктах пропуска пограничники ежедневно общаются с людьми, прибывающими из разных стран и персонал ведомства должен быть максимально защищен, в том числе от вирусных заболеваний, и благодаря помощи партнеров из Нидерландов в частности.

Теги: #гумпомощь #госпогранслужба #нидерланды
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