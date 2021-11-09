Двое украинцев погибли в ДТП в Польше – МИД

В результате дорожно-транспортного происшествия в польском городе Ханьча 9 ноября погибли двое граждан Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Генеральное консульство Украины в Кракове уже оказывает консульскую помощь украинцам, которые 9 ноября попали в дорожно-транспортное происшествие в польском городе Ханьча. Как известно, в результате столкновения автомобиля погибли двое граждан", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, остальные двое получили травмы, сейчас они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"Украинские консулы взаимодействуют с польской полицией для выяснения обстоятельств ДТП, контролируют процесс лечения пострадавших и поддерживают связь с их родственниками, готовят репатриацию тел погибших", - проинформировал спикер МИД.