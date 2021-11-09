Дела Майдана: сообщено об изменении подозрений и новом подозрении экс-главам МВД, Минобороны и СБУ, а также ряду других высокопоставленных чиновников

Правоохранители в рамках расследования дел Майдана сообщили об изменении подозрений и новое подозрение бывшему министру внутренних дел Украины, руководителю ГУ МВД Украины в г. Киеве, их заместителям и командиру столичного полка милиции особого назначения "Беркут, сообщает Офис генерального прокурора.

"Также сообщено об изменении подозрения бывшим министру обороны Украины, командующему внутренними войсками МВД Украины, главе Службы безопасности Украины и его заместителю", - указывается в сообщении.

Отмечается, что о подозрениях было сообщено в связи с организацией совместно с экс-президентом Украины с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и оконченных покушений на убийства, причинения умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации террористического (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст.258 УК Украины).

Следствием установлено, что экс-руководители правоохранительных органов и министр обороны Украины, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти бывшего президента Украины, организовали применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ без соответствующих оснований и нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

Это привело к массовым жертвам среди митингующих в центральной части г. Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 67 человек. Всего от таких действий экс-руководителей правоохранительных органов и экс-министра обороны пострадали 887 гражданских лиц и 132 работника правоохранительных органов.

Кроме того, бывшему министру внутренних дел, руководителю ГУ МВД Украины в г. Киеве, его заместителю и командиру столичного ГМОП "Беркут" сообщено о новом подозрении в организации, совместно с экс-президентом Украины, террористического акта в отношении демонстрантов, совершавших 18 февраля 2014 года уличное шествие с Майдана Независимости к зданию Верховной Рады в поддержку голосования народными депутатами Украины за возвращение к Конституции 2004 года, что предусматривало ограничение полномочий президента Украины. В результате теракта погибли 4 человека, и совершены покушения на умышленные убийства 10 человек (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 УК Украины).

Как сообщалось, следователи ГБР по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора в пятницу, 5 ноября, сообщили экс-президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении как руководителю организованной преступной группы.

"По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР.