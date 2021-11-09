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14:25 09.11.2021

В Черкасской области "красную" зону по COVID-19 введут 12 ноября – Госкомиссия

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В Черкасской области "красную" зону по COVID-19 введут 12 ноября – Госкомиссия

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ ЧС) на заседании во вторник, 9 ноября, приняла решение о переводе Черкасской области в "красную" зону эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области", - написал Немчинов в телеграмм-канале.

Отмечается, что "красный" уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. При этом ограничения не действуют, если 100% сотрудников и посетителей учреждений и мероприятий вакцинированы.

Также на полностью вакцинированных граждан не действуют ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Черкасская область стала 18-м регионом Украины, в котором установлен "красный" уровень эпидопасности. Ранее максимальный уровень был установлен в Киеве и Киевской области, а также в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В зоне риска также находятся Винницкая и Харьковская области. В "желтой" зоне остаются только Кировоградская и Тернопольская области.

 

Теги: #коронавирус #черкасская_область #немчинов
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