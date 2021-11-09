Саакашвили начнут судить в Тбилиси 10 ноября - адвокат

Адвокат находящегося в заключении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что его клиент должен присутствовать в суде 10 ноября.

"Суд сообщил, что требует доставить Михеила Саакашвили в зал суда. Министерство юстиции и специальная пенитенциарная служба обязаны выполнить это требование", - сказал Басилая во вторник журналистам.

Минюст пока не прокомментировал заявление адвоката о дате и месте проведения судебного процесса.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что его ведомство не рекомендует проводить процесс в суде и предлагает сделать это в тюрьме. По словам министра, Минюст дает такую рекомендацию ради безопасности самого Саакашвили.