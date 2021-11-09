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14:14 09.11.2021

Российская оккупационная администрация в Крыму обвинила замглавы Меджлиса крымскотатарского народа в контрабанде взрывного устройства - Джапарова

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Российская оккупационная администрация в Крыму обвинила замглавы Меджлиса крымскотатарского народа в контрабанде взрывного устройства - Джапарова

В дополнение к предварительно выдвинутым сфабрикованным обвинениям, российская оккупационная администрация в Крыму добавила заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову обвинение в контрабанде взрывного устройства, сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Нариману Джелялу, в дополнение к предварительно выдвинутым сфабрикованным обвинениям, российская оккупационная администрация в Крыму добавила еще одно – контрабанда взрывного устройства. Абсурдность вымышленного российскими оккупантами карательного дела против Наримана Джеляла и братьев Асана и Азиза Ахтемовых не имеет предела", - написала Джапарова в Twitter во вторник.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ ночью 4 сентября задержали в оккупированном Крыму Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова. Кроме того, утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов. Полиция РФ возбудила уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) из-за "механического" повреждения газопровода в селе Перевальное, которое располагается по дороге из Симферополя в сторону Ялты.

6 сентября оккупационный "суд" в Крыму незаконно избрал 3 задержанным крымским татарам меру пресечения в виде содержания под стражей. Так, Джелялова и братьев Ахтемовых арестовали на 60 суток, до 4 ноября, по подозрению в якобы причастности к повреждению газопровода в с.Перевальное 23 августа. Они будут содержаться под стражей в СИЗО г. Симферополь.

По данным украинской власти, сотрудники российских спецслужб пытали задержанных крымчан и применяли к ним физическое и психологическое насилие.

8 октября адвокатам стало известно, что Джелялова вывезли из СИЗО Симферополя, где он содержался последний месяц, и переместили в 15-е отделение Крымской республиканской психиатрической больницы №1 им М.И. Балабана. Это отделение, где проводится стационарная психолого-психиатрическая экспертиза по подследственных лиц, содержащихся под стражей. Ранее Нариман Джелялов отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было.

Источник: https://twitter.com/EmineDzheppar/status/1458036814778970119?s=20

Теги: #крым #меджлис #джапарова
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