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13:31 09.11.2021

В Одесской области появится новая дорога в обход Молдовы

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В Одесской области появится новая дорога, соединяющая населенные пункты в обход территории Республики Молдова.

Как сообщила Служба автомобильных дорог в Одесской области, подготовительные работы на участке уже начались.

Дорогу на участке Лесное-Елизаветовка автодороги Т-16-44 КПП "Лесное"-КПП "Малоярославец Первый" построят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

"Существующая дорога Т-16-44 частично проходит по территории Республики Молдова, движение транспорта на этом участке перекрыто, что создает большие неудобства жителям сел Лесное, Ганновка и Елизаветовка Болградского района. Будущая дорога будет проходить по новому направлению через село Ганновку и соединит села Лесное и Елизаветовка в обход Республики Молдова", - отметили в облавтодоре.

Новая дорога протяженностью 15,4 км будет из асфальтобетона. На ней появятся автобусные остановки, посадочные площадки, наружное освещение, дорожные знаки. А в направлении поселков Николаевка, Елизаветовка, Новоселовка и Лесное организуют круговое движение.

Как сообщалось, в течение 2021-2022 годов по ппрезидентской программе "Большое строительство" запланировано восстановление 600 км пограничных дорог и открытие новых КПП.

Теги: #большое_строительство #молдова #одесская_область
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