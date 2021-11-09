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13:26 09.11.2021

Глава Нацполиции: вскоре будут разработаны нормы освобождения от уголовной ответственности за покупку поддельного сертификата

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Глава Нацполиции: вскоре будут разработаны нормы освобождения от уголовной ответственности за покупку поддельного сертификата

В Украине разрабатываются правовые нормы освобождения от уголовной ответственности тех, кто купил поддельный сертификат, но не пользовался им и хочет действительно вакцинироваться, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Смотрите, у вас есть купленный сертификат и вы хотите действительно сделать себе вакцину…. Министерство здравоохранения, Верховная Рада… Нацполиция, МВД разрабатывают правовые основания, каким образом вам избежать …в данном случае уголовной ответственности", - сказал Клименко на брифинге во вторник в Киеве.

Он подчеркнул, что "десятки и сотни людей оступились, и месяц или два тому назад сделали такие сертификаты".

"Если вы не воспользовались этим заведомо поддельным сертификатом… Мы должны сейчас наработать тот правовой механизм, который позволит вам, с одной стороны, избежать ответственности, так как вы пришли с повинной, а с другой стороны - выявить то физическое или юридическое лицо, которое занималось изготовлением и передачей вам этого сертификата", - пояснил глава Нацполиции.

По его словам, важно не нарушать законы, но при этом следует учитывать ситуацию, которая сложилась не только в Украине, но и во всем мире.

"Думаю, в ближайшие дни мы наработаем такие правовые норм и опубликуем их", - подытожил Клименко.

Теги: #клименко #сертификат #нацполиция #коронавирус
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