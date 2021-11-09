События

12:58 09.11.2021

Кулеба: мощные союзники и партнеры Украины готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии

2 мин читать
Кулеба: мощные союзники и партнеры Украины готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии

При помощи заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США, которое состоится 10 ноября в Вашингтоне, Москве отправят четкое сообщение, что Украина не останется наедине с государством-агрессором, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Очень важно, что благодаря системной работе мы вышли на это важное событие именно сейчас, когда Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине. В этих условиях мы отправим Москве четкий месседж: Украина и США едины. Украина не останется наедине с государством-агрессором. У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии. Это лучший способ сдерживания России от эскалации", - написал Кулеба на своей странице в Facebook во вторник.

Министр напомнил, что это будет уже третья полноценная встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и США в этом году.

"Вообще, динамика контактов между президентами Украины и США и их командами в этом году беспрецедентна. В этот раз совместно с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном мы закрепим новый уровень стратегического партнерства с нашим союзником номер один в области безопасности – проведем заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США с участием расширенных делегаций обоих государств", - рассказал он.

Кулеба подчеркнул, что завтрашнее заседание воплощает договоренности, достигнутые на встрече президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. После нее государственные машины в Киеве и Вашингтоне заработали на полную мощность, чтобы воплотить их в жизнь, добавил он.

"Комиссия стратегического партнерства является главным двигателем этого процесса. Работа этого двигателя – это конкретные результаты для безопасности и развития нашей страны. А безопасность и развитие страны в целом - это безопасность и благосостояние каждого гражданина. Так мы реализуем стратегию внешнеполитической деятельности на американском направлении. Готовность Соединенных Штатов к новому этапу стратегического партнерства свидетельствует о высоком уровне доверия между нашими странами", - указал глава МИД Украины.

 

 

Теги: #сша #кулеба #агрессия_рф #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:25 09.11.2021
Пентагон: Китай препятствует действиям США в Индо-Тихоокеанском регионе

Пентагон: Китай препятствует действиям США в Индо-Тихоокеанском регионе

06:52 09.11.2021
США и Румыния договорились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море

США и Румыния договорились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море

06:04 09.11.2021
Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"

Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"

05:10 09.11.2021
США настаивают, чтобы Россия была прозрачной относительно перемещении войск вблизи Украины - Пентагон

США настаивают, чтобы Россия была прозрачной относительно перемещении войск вблизи Украины - Пентагон

02:03 09.11.2021
Госдеп США объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию о руководстве хакерской группировки REvil

Госдеп США объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию о руководстве хакерской группировки REvil

20:19 08.11.2021
МИД Украины направило в МИД Грузии ноту в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу

МИД Украины направило в МИД Грузии ноту в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу

19:26 08.11.2021
США предъявили обвинения украинцу по делу о кибермошенничестве

США предъявили обвинения украинцу по делу о кибермошенничестве

17:51 08.11.2021
Глава МИД Литвы призвал внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов из-за ухудшения ситуации на границе ЕС

Глава МИД Литвы призвал внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов из-за ухудшения ситуации на границе ЕС

09:04 08.11.2021
США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов

США вновь открывают границы для полностью вакцинированных иностранных туристов

07:23 08.11.2021
Украинский вопрос поднимался в ходе визита директора ЦРУ в Москву

Украинский вопрос поднимался в ходе визита директора ЦРУ в Москву

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ подтвердила задержание бывшего "главы" подпольной тюрьмы "Изоляция" в Донецке

ЕС обнародовал решение исключить Украину из "зеленого списка" поездок

В Киеве задержан военный преступник донецкой тюрьмы "Изоляция" – журналист Асеев

Во двор владельца стройфирмы в Ривном бросили гранату, от взрыва никто не пострадал - полиция

Минздрав инициирует перевод Черкасской области в "красную зону" - Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области появится новая дорога в обход Молдовы

Глава Нацполиции: вскоре будут разработаны нормы освобождения от уголовной ответственности за покупку поддельного сертификата

Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дии" по всей Украине

СБУ подтвердила задержание бывшего "главы" подпольной тюрьмы "Изоляция" в Донецке

ЕС обнародовал решение исключить Украину из "зеленого списка" поездок

В Украине ожидаются ночные морозы в ближайшие двое суток

Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между Варшавой и Киевом

Опубликованы законы о НБУ и НАБУ из меморандума с МВФ

Приказ о расширении перечня профессий с обязательной вакцинацией от ковид вступит в силу с 9 декабря - Ляшко

Правоохранители разоблачили схему нелегального вывоза из Украины в Польшу сотни тонн драгметаллов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА