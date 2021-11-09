Минцифры запускает оффлайн-пункты поддержки "Дии" по всей Украине

Министерство цифровой трансформации Украины до 15 ноября планирует открыть более 100 оффлайн-пунктов поддержки приложения "Дия".

Согласно сообщению министерства в "Телеграм-канале", оффлайн-пункты поддержки предназначены для того, чтобы украинцы могли получить офлайн-помощь от менеджеров службы поддержки "Дии" и сгенерировать COVID-сертификат сразу в центре массовой вакцинации в каждой области Украины.

"На прошлой неделе мы открыли пять офлайн-пунктов в Киеве. Теперь планируем к концу этой недели открыть более 100 пунктов в 20 областях страны", - цитируется вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В оффлайн-пунктах можно проконсультироваться по следующим вопросам: узнать о видах СOVID-сертификатов и как их получить; подать заявку на получение СOVID-сертификата на портале и в приложении "Дия"; определить ошибку генерирования сертификата и т.п.