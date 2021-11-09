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12:32 09.11.2021

СБУ подтвердила задержание бывшего "главы" подпольной тюрьмы "Изоляция" в Донецке

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СБУ подтвердила задержание бывшего "главы" подпольной тюрьмы "Изоляция" в Донецке

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации "ДНР", главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области "Изоляция", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"По информации СБУ, этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправных заключенных граждан Украины. В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия", - рассказали в ведомстве.

В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.

Злоумышленник был задержан в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ст.149 (торговля людьми); ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ст.438 (нарушение законов и обычаев войны).

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили контрразведчики СБУ при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

В свою очередь экс-заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что Денис Куликовский был задержан в 2:30 ночи в Киеве.

"Сегодня ночью в 2.30 в Киеве задержан Денис Куликовский "Палыч", представитель НВФ РФ и руководитель "Изоляция" в Донецке. Подозреваемый в организации, участии в убийствах и пытках задержанных украинцев. Операция блестяще проведена Нацполицией и СБУ. Мера -10.11", - написал он в Twitter.

Ранее освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года украинский журналист Станислав Асеев сообщил, что в Киеве задержали военного преступника подпольной тюрьмы "Изоляция" в Донецке Дениса Куликовского.

Позже директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" информацию о задержании Куликовского.

По данным сайта "Миротворец", Денис Куликовский 1984 года рождения. Он контролер отделения охраны Отдела материально-технического обеспечения МГБ ДНР, лейтенант. Т.н. "глава" "Изоляции". Лично принимал участие в пытках, издевательствах над пленными.

Издание "Свои.City" в свою очередь пишет, что Куликовский руководил "Изоляцией" до февраля 2018 года: после очередного избиения одного из заключенных его отстранили.

Как сообщалось, Асеев был похищен 11 мая 2017 года и удерживался террористической организацией "ДНР" до 29 декабря 2019 года. Журналист пробыл в плену 31 месяц, из них 28 месяцев его содержали на территории "Изоляции" в Донецке.

Теги: #боевик #сбу #задержание
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