События

12:04 09.11.2021

Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между Варшавой и Киевом

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Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между Варшавой и Киевом

Украина и Польша планируют запуск сверхскоростных поездов между столицами.

"Недавно я был в Польше, общался со своим визави в польском правительстве. Они поддерживают нашу идею, она им интересна. Они тоже уже просчитали, что сверскоростные поезда 300 км+ супердорогие и точно не про экономику. Но 250 км+ мы с ними полностью совпадаем по техническим требованиям, и сейчас наши команды уже начинают работать. То есть у нас есть договоренности, что наша итальянская компания, которая занимается разработкой ТЭО, будет работать с двумя железными дорогами", - сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в ходе форума "Большое строительство: новая железная дорога" в Киеве во вторник.

Он также подчеркнул, что уже до конца года или в январе 2022 года ожидается предварительное понимание стоимости проекта и его дорожной карты.

По указанному проекту, по словам Кубракова, уже разрабатывается предварительное технико-экономическое обоснование (ТЭО).

Теги: #большое_строительство #кубраков #укрзализныця #польша #мининфраструктуры
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