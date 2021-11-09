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11:12 09.11.2021

Опубликованы законы о НБУ и НАБУ из меморандума с МВФ

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Опубликованы законы о НБУ и НАБУ из меморандума с МВФ

Закон об усилении независимости Национального банка Украины (НБУ), а также законы о закупках юридических услуг для НБУ, предоставлении информации и закон о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) к требованиям Конституции опубликованы в парламентской газете "Голос Украины" во вторник

Все они были приняты Верховной Радой 19 октября 2021 года и являются обязательствами Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) для получения второго транша по программе stand by.

Законы об усилении независимости НБУ и о статусе НАБУ вступают в силу на следующий день после опубликования.

"Реализация этих изменений окажет положительное влияние на деятельность и уровень корпоративного управления НБУ. Усовершенствуется взаимодействие между советом и правлением НБУ, ужесточатся требования к членам обеих этих коллегиальных органов центрального банка", – прокомментировал закон об усилении независимости НБУ его глава Кирилл Шевченко.

Кроме того, документ урегулировал вопрос проведения регулятором проверок банков по вопросам наличного обращения, в частности в связи с недавним изменением подходов к проверкам банков - с учетом методики SREP. НБУ предоставляется право проводить проверки по направлениям организация кассовой работы, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, организация охраны помещений и обеспечения сохранности ценностей.

Правки в закон о публичных закупках позволят НБУ проводить закупку юруслуг для представительства своих интересов на международной арене, в частности для защиты прав и интересов во время урегулирования споров, рассмотрения в иностранных юрисдикционных органах дел.

Правки в ст.33 Бюджетного кодекса Украины избавили Нацбанк от необходимости подавать прогнозный курс гривни для составления Бюджетной декларации. Теперь НБУ до 1 марта будет предоставлять Кабинету министров, президенту и парламенту только информацию об ориентировочном прогнозе перечисляемой в госбюджет части прибыли.

Закон о статусе НАБУ превращает бюро в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом (на сегодня НАБУ - государственный правоохранительный орган). Документ предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует каких-либо дополнительных мер, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Теги: #набу #нбу #закон
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