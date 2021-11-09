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11:05 09.11.2021

Приказ о расширении перечня профессий с обязательной вакцинацией от ковид вступит в силу с 9 декабря - Ляшко

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Приказ о расширении перечня профессий с обязательной вакцинацией от ковид вступит в силу с 9 декабря - Ляшко

Приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых обязательна вакцинация от ковид, зарегистрирован Минюстом, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Анонсированный приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна, зарегистрирован в Министерстве юстиции. Он вступает в силу с 9 декабря", - сказал он на брифинге во вторник.

По словам Ляшко, в перечень профессий с обязательной вакцинацией будут включены работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти, сотрудники учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений, работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпошта", "Укрзализныця" и др.).

"Наша стратегия обоснована и логична. Постепенно вводятся требования вакцинации для всех профессий, связанных с большим количеством контактов между людьми или выполнением критически важных для страны функций", - подчеркнул Ляшко.

Теги: #ляшко #вакцинация #минздрав #коронавирус
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