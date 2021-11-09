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11:00 09.11.2021

Правоохранители разоблачили схему нелегального вывоза из Украины в Польшу сотни тонн драгметаллов

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Правоохранители разоблачили схему нелегального вывоза из Украины в Польшу сотни тонн драгметаллов

Правоохранители разоблачили махинации по вывозу за границу цветных и драгоценных металлов более чем на 100 млн грн, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Преступники закупали устаревшее электрооборудование, содержащее цветные и драгоценные металлы. Уклоняясь от уплаты налогов, стоимостный лом вывозили в Польшу как электрооборудование и незаконно получали возмещение налога на добавленную стоимость. По предварительной оценке, в течение 2020-2021 гг. фирмой-экспортером возмещен НДС на общую сумму более 65 млн грн и подана заявка на возмещение свыше 26 млн грн", - сказано в сообщении.

Проведены 18 обысков в Киевской, Львовской, Николаевской и Волынской областях. Была изъята документация и техника. В одном из логистических центров обнаружили более 320 тонн груза в паллетах, подготовленного для отправки в Польшу. Одна из партий, на сумму EUR126 тыс., задержана в пункте пропуска "Ягодин" при попытке вывоза из Украины.

Во Львове и Киеве 8 ноября руководителю предприятия-экспортера, брокерам и двум сотрудникам Львовской таможни вручено уведомление о подозрении и ходатайстве об избрании меры и отстранении от занимаемых должностей.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество с целью возмещения ущерба, нанесенного государству. Следственные действия продолжаются.

Теги: #металлы #вывоз #польша #правоохранители
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