В Киеве задержан военный преступник донецкой тюрьмы "Изоляция" – журналист Асеев

В Киеве задержали военного преступника подпольной тюрьмы "Изоляция" в Донецке Дениса Куликовского, сообщил освобожденный в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года украинский журналист Станислав Асеев.

"В Киеве задержан главный военный преступник Изоляции - Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря. P.S. Уважаемые коллеги-журналисты, прошу пока не звонить, все детали позже", - написал Асеев на своей странице в Facebook во вторник.

Позже директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" информацию о задержании Куликовского.

По данным сайта "Миротворец", Денис Куликовский 1984 года рождения. Он контролер отделения охраны Отдела материально-технического обеспечения МГБ ДНР, лейтенант. Т.н. "глава" "Изоляции". Лично принимал участие в пытках, издевательствах над пленными.

Издание "Свои.City" в свою очередь пишет, что Куликовский руководил "Изоляцией" до февраля 2018 года: после очередного избиения одного из заключенных его отстранили.

Как сообщалось, Асеев был похищен 11 мая 2017 года и удерживался террористической организацией "ДНР" до 29 декабря 2019 года. Журналист пробыл в плену 31 месяц, из них 28 месяцев его содержали на территории "Изоляции" в Донецке.