События

10:42 09.11.2021

Во двор владельца стройфирмы в Ривном бросили гранату, от взрыва никто не пострадал - полиция

1 мин читать
Во двор владельца стройфирмы в Ривном бросили гранату, от взрыва никто не пострадал - полиция

Полицейские устанавливают лиц, бросивших в ночь на вторник гранату во двор владельца строительной фирмы в Ривном, сообщает полиция Ривненской области.

"Сообщение о взрыве на ул. Красильникова в областном центре поступило в полицию сегодня, 9 ноября, в 01:33 от 39-летнего жителя Ривного. Заявитель сообщил, что неизвестный бросил во двор его частного дома гранату. В результате взрыва частично повреждены автомобиль Volkswagen Touareg и забор", - говорится в сообщении в Facebook во вторник.

Так, по результатам осмотра происшествия полицейские и специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки гранаты РГД-5 и рычаг. В доме на момент взрыва находились супруги и трое детей. В результате взрыва никто не пострадал.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.296 УК Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.

 

Теги: #граната #бизнесмен #ривненская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:39 05.11.2021
Харьковчанин, бросивший гранату в салон авто с водителем, приговорен к 15 годам тюрьмы

Харьковчанин, бросивший гранату в салон авто с водителем, приговорен к 15 годам тюрьмы

17:38 04.11.2021
Мужчина, угрожавший подорвать в Кабмине гранату, отправлен под круглосуточный домашний арест

Мужчина, угрожавший подорвать в Кабмине гранату, отправлен под круглосуточный домашний арест

13:10 27.10.2021
Харьковская полиция задержала участника ООС, угрожавшего взорвать гранату

Харьковская полиция задержала участника ООС, угрожавшего взорвать гранату

14:14 13.10.2021
Глава Ривненской ОГА раскритиковал решение местного горисполкома о повышении тарифов на тепло на 46%

Глава Ривненской ОГА раскритиковал решение местного горисполкома о повышении тарифов на тепло на 46%

10:31 11.10.2021
Собственник МЖК "Пивденный" Куценко найден повешенным в Мелитополе

Собственник МЖК "Пивденный" Куценко найден повешенным в Мелитополе

11:01 13.09.2021
В Херсонской области мужчина забаррикадировался и угрожает взорвать собственный дом

В Херсонской области мужчина забаррикадировался и угрожает взорвать собственный дом

00:55 04.09.2021
В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке, гранаты не оказалось

В Киеве мужчина угрожал устроить взрыв в многоэтажке, гранаты не оказалось

12:34 01.09.2021
В Калуше в квартире пятиэтажки взорвалась граната, погиб мужчина

В Калуше в квартире пятиэтажки взорвалась граната, погиб мужчина

15:32 25.08.2021
Дорожники возле Ривного завершили строительство эстакады - части Северного обхода города

Дорожники возле Ривного завершили строительство эстакады - части Северного обхода города

10:44 09.08.2021
Полиция открыла два дела по факту взрыва гранаты в Кривом Роге, в результате которого пострадали четыре человека

Полиция открыла два дела по факту взрыва гранаты в Кривом Роге, в результате которого пострадали четыре человека

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве задержан военный преступник донецкой тюрьмы "Изоляция" – журналист Асеев

Минздрав инициирует перевод Черкасской области в "красную зону" - Ляшко

Назначен первый состав Этического совета, это важный этап в реализации судебной реформы – Зеленский

В Украине за сутки зафиксировано 18 988 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 16 609 человек, 833 умерло

Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранители разоблачили схему нелегального вывоза из Украины в Польшу сотни тонн драгметаллов

В Киеве задержан военный преступник донецкой тюрьмы "Изоляция" – журналист Асеев

78% украинцев считают своим родным языком украинский - исследование

Минздрав инициирует перевод Черкасской области в "красную зону" - Ляшко

Возле Львова столкнулись мотоциклист с велосипедистом: один человек погиб и два госпитализированы

Хакер взломал систему Robinhood и украл данные миллионов клиентов

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon-2 успешно приводнился в Мексиканском заливе

Назначен первый состав Этического совета, это важный этап в реализации судебной реформы – Зеленский

Триполи предложил Израилю установить дипломатические отношения - СМИ

Ночь на польско-белорусской границе была тихой - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА