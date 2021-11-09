Во двор владельца стройфирмы в Ривном бросили гранату, от взрыва никто не пострадал - полиция

Полицейские устанавливают лиц, бросивших в ночь на вторник гранату во двор владельца строительной фирмы в Ривном, сообщает полиция Ривненской области.

"Сообщение о взрыве на ул. Красильникова в областном центре поступило в полицию сегодня, 9 ноября, в 01:33 от 39-летнего жителя Ривного. Заявитель сообщил, что неизвестный бросил во двор его частного дома гранату. В результате взрыва частично повреждены автомобиль Volkswagen Touareg и забор", - говорится в сообщении в Facebook во вторник.

Так, по результатам осмотра происшествия полицейские и специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки гранаты РГД-5 и рычаг. В доме на момент взрыва находились супруги и трое детей. В результате взрыва никто не пострадал.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.4 ст.296 УК Украины, продолжаются первоочередные следственные действия.