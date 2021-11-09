Возле Львова столкнулись мотоциклист с велосипедистом: один человек погиб и два госпитализированы

Один человек погиб и два госпитализированы в результате столкновения мотоцикла и велосипеда в селе поблизости Львова, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла 8 ноября около 22:00 в селе Рясне-Руське возле Львова.

"14-летний местный житель, управляя мотоциклом "Х-Road 200", совершил наезд на 63-летнего велосипедиста, который скончался от полученных травм", – указано в сообщении полиции.

Водитель мотоцикла и его 17-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).