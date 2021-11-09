Во вторник днем на западе и севере Украины температура будет снижаться - Укргидрометцентр

Во вторник днем на западе и севере страны, будет интересен аномальный ход температуры, когда самой теплой останется ночь и утро, а днем температура будет снижаться и держаться низкой, сообщил Укргидрометцентр в Фейсбуке.

Ожидается от 6° тепла утром до 0° поздно вечером, а там еще ниже.

В центре Украины несколько теплее 3-8°, а на юге и востоке 5-10° тепла.

В Карпатах зимнее - несколько ниже 0°, причем здесь уже будет мокрый снег.

На западе страны ожидаются небольшие дожди, также ночные осадки останутся еще на первую половину дня в южной части страны.

В Сумской и Харьковской области существует совсем небольшая вероятность осадков, в виде мокрого снега. На остальной территории страны существенных осадков не ожидается.