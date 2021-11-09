События

08:39 09.11.2021

Грузинская оппозиция продолжает акции протеста после направления Саакашвили в тюремную больницу

2 мин читать
Грузинская оппозиция продолжает акции протеста после направления Саакашвили в тюремную больницу

Акции протеста оппозиционных сил, требующих освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и назначения досрочных парламентских выборов, продолжились в Тбилиси утром во вторник.

"Эти протестные акции непрерывны, пока, в первую очередь, Михаил Саакашвили не будет госпитализирован в гражданскую клинику. Его нахождение в тюремной больнице опасно, поэтому депутаты парламента от оппозиции требуют встречи с министром юстиции", - сказал председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия журналистам во вторник.

Сторонники оппозиции в эти часы собираются у здания министерства юстиции. Мелия заявил своим сторонникам, что участники акции потребуют от министра юстиции Рати Брегадзе разъяснений по поводу сделанных им накануне заявлений о добровольной госпитализации Саакашвили в тюремную больницу.

Вечером в понедельник Саакашвили и перевезли на госпитализацию из Руставской тюрьмы, где он 40 дней назад объявил голодовку, в тюремную больницу, расположенную на территории тюремного комплекса в Глданском районе Тбилиси.

По словам Брегадзе, перевод Саакашвили в тюремную больницу был связан с его отказом от лечения. "Михаил Саакашвили отказался от существенной части лечения, которое ему проводилось и, соответственно, увеличился риск того, что его здоровье могло ухудшиться", - сказал Брегадзе ранее в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Министр добавил, что данное решение было принято ради безопасности Саакашвили.

Сам Саакашвили утверждает, что его привезли в тюремную больницу Глданской тюрьмы в Тбилиси обманным путем, заверив, что перевозят в гражданскую клинику

Экс-президент, который является в Грузии фигурантом нескольких уголовных дел, тайно прибыл в республику 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #оппозиция #акции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:04 09.11.2021
Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу против его воли - омбудсмен Грузии

Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу против его воли - омбудсмен Грузии

22:29 08.11.2021
Белорусская оппозиция на фоне ситуации на границе с Польшей в качестве жестких санкций предлагает остановить транзит товаров ЕС через территорию республики

Белорусская оппозиция на фоне ситуации на границе с Польшей в качестве жестких санкций предлагает остановить транзит товаров ЕС через территорию республики

21:05 08.11.2021
Глава Минюста Грузии: перевод Саакашвили в тюремную больницу стал необходимым из-за его отказа от лечения

Глава Минюста Грузии: перевод Саакашвили в тюремную больницу стал необходимым из-за его отказа от лечения

20:02 08.11.2021
Сторонники оппозиции направляются к резиденции экс-премьера Грузии Иванишвили

Сторонники оппозиции направляются к резиденции экс-премьера Грузии Иванишвили

13:46 08.11.2021
Власти Грузии поощряют пенсионеров к вакцинации одноразовой добавкой к пенсии

Власти Грузии поощряют пенсионеров к вакцинации одноразовой добавкой к пенсии

19:06 06.11.2021
Несколько сотен сторонников Саакашвили требуют у стен Руставской тюрьмы его перевода в гражданскую клинику, ставят палатки

Несколько сотен сторонников Саакашвили требуют у стен Руставской тюрьмы его перевода в гражданскую клинику, ставят палатки

02:11 06.11.2021
На западе Грузии полицейский расстрелял коллегу, всадив в него 14 пуль

На западе Грузии полицейский расстрелял коллегу, всадив в него 14 пуль

23:34 05.11.2021
Минюст Грузии рекомендует ради безопасности самого же Саакашвили проводить судебный процесс в тюрьме, а не в суде

Минюст Грузии рекомендует ради безопасности самого же Саакашвили проводить судебный процесс в тюрьме, а не в суде

19:11 05.11.2021
В Офисе президента не заинтересованы в ограничении рабочих визитов представителей оппозиции в США - Подоляк

В Офисе президента не заинтересованы в ограничении рабочих визитов представителей оппозиции в США - Подоляк

13:38 05.11.2021
Саакашвили призвал рассредоточить места проведения протестных акций в Грузии

Саакашвили призвал рассредоточить места проведения протестных акций в Грузии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 18 988 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 16 609 человек, 833 умерло

Сенаторы США инициировали новые санкции в отношении "Северного потока 2"

Порошенко передал акции "5 канала" и "Прямого" журналистам, создавшим холдинг "Вільні медіа"

Владелец Kyiv Post заявил о временном закрытии издания и уходе главреда

Бывшему замкомандира подразделения "Беркут" Марченко сообщено о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Триполи предложил Израилю установить дипломатические отношения - СМИ

Ночь на польско-белорусской границе была тихой - полиция

Во вторник днем на западе и севере Украины температура будет снижаться - Укргидрометцентр

В Киеве пьяный водитель наехал на патрульного и еще одного мужчину, затем скрылся

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 250 млн

В Украине за сутки зафиксировано 18 988 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 16 609 человек, 833 умерло

Сингапур больше не будет бесплатно лечить непривитых от COVID-19 пациентов

Пентагон: Китай препятствует действиям США в Индо-Тихоокеанском регионе

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

9 ноября: Какой сегодня праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА