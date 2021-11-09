В Киеве пьяный водитель наехал на патрульного и еще одного мужчину, затем скрылся

При оформлении ДТП в столице, в автомобили на полном ходу въехало еще одно авто с пьяным водителем за рулем, сообщила патрульная полиция Киева на своем Телеграм канале.

"В результате столкновения травмы получили водитель Renault и патрульный, которого от удара зажало между служебным Mitsubishi и BMW", - говорится в сообщении.

Пока все присутствовавшие оказывали помощь пострадавшим, виновник быстро вышел из своего автомобиля и покинул место происшествия.

Полицейские немедленно приступили к поиску беглеца и уже через несколько минут выяснили место его жительства и задержали у подъезда дома.

При этом, инспекторы заметили у беглеца явные признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр на состояние опьянения гражданин отказался.

Отмечается, что полицейского и мужчину с травмами госпитализировали медики, угрозы их жизни нет. У патрульного перелом ноги и ушибы.