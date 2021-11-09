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08:21 09.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 250 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 250 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника возросло до 250 млн 357 тыс. 929, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 55 тыс. 612 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 613 тыс. 987 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 755 тыс. 636.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 366 тыс. 987. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 461 тыс. 57 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 886 тыс. 77 заболевших, из них умерли 609 тыс. 573 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 650,6. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 327 человек, в Индии - 330, Бразилии - 2 тыс. 841.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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