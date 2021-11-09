В Украине за сутки зафиксировано 18 988 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 16 609 человек, 833 умерло

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 18 988 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 16 609 человек, 833 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 8 ноября в Украине: зафиксировано 18 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 183, медработников – 426); 240 440 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 140 439 человек, полностью иммунизированы – 100 001 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 967 человек; летальных случаев – 833; выздоровело – 16 609 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 ноября было зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID- 19, 6 ноября зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 ноября зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19, 31 октября в Украине зафиксировано 17 430 инфицированных коронавирусом, 30 октября зафиксировано 26 198 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 октября зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 107 489 человек; выздоровело – 2 537 565 человек; летальных случаев – 73 390.

С начала прививочной кампании вакцинировано 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 584 775 прививок.