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07:08 09.11.2021

С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

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С начала суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

По состоянию на 7 часов утра нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

За минувшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенных пунктов Павлополь и Луганское оккупанты произвели обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новолуганского противник обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Шумов вражеские войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги: #оос #сводка
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