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06:52 09.11.2021

США и Румыния договорились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море

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США и Румыния договорились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Румынии Богданом Ауреску обсудили сотрудничество в решении общих угроз и вызовов, сообщил Госдеп.

"Госсекретарь похвалил Румынию как верного союзника по НАТО, и оба согласились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море и российской агрессии против Украины и других стран на Восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом США.

Отмечается, что в ходе встречи Блинкен и Ауреску подчеркнули важность стратегического партнерства между США и Румынией в укреплении оборонных и энергетических связей и решении общих угроз и вызовов.

"Госсекретарь и министр иностранных дел также подтвердили свое желание укрепить энергетическую безопасность в Европе...", - добавляет внешнеполитическое ведомство США.

Теги: #сша #румыния #сотрудничество
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