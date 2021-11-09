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05:10 09.11.2021

США настаивают, чтобы Россия была прозрачной относительно перемещении войск вблизи Украины - Пентагон

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США настаивают, чтобы Россия была прозрачной относительно перемещении войск вблизи Украины - Пентагон

В США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем наблюдать за вызывающими обеспокоенность передвижениями российских военных в западных районах России и вокруг Украины. Мы продолжаем призывать Россию прояснить свои намерения, что они на самом деле там делают", - заявил Кирби на брифинге в ответ на вопрос о том, соответствуют ли оценкам Пентагона сообщение Киева, что на границе с Украиной находится 90 тыс. российских военнослужащих.

В то же время пресс-секретарь сказал: "Я не собираюсь вдаваться в оценки разведки, находясь на этой трибуне, особенно в оценки, касающиеся численности".

Он традиционно призвал Россию к соблюдению Минских соглашений и уважению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: #сша #россия #украина #войска
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