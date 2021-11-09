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04:03 09.11.2021

За две недели полицейские составили более 4 800 протоколов за нарушение карантинных ограничений – глава Нацполиции

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За две недели полицейские составили более 4 800 протоколов за нарушение карантинных ограничений – глава Нацполиции

За две недели полицейские составили более 4 800 протоколов за нарушение карантинных ограничений, сообщил глава Национальной полиции  Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова".

"За эти две недели протоколов составлено около 4 800, постановлений почти 27 000: это что касается соблюдения масочного режима. Ну и только за подделку COVID-документов за две недели открыто 210 уголовных производств", – цитирует слова Клименко управление коммуникации Нацполиции Украины.

При этом, для проведения проверок ежесуточно работает около 1 400 мобильных рейдовых групп.

"Это те полицейские, которые на постоянной основе занимаются этой работой. Ну и конечно, еще плюс к тому 12 000 сотрудников полиции – и патрульная полиция и участковые офицеры полиции, ежедневно, кроме своей основной работы, осуществляющие контроль за соблюдением карантинных ограничений, в том числе соблюдением масочного режима. Всего 14,5 тысячи работников каждый день заступают на службу", – сообщил глава Нацполиции.

Теги: #карантин #нарушения #полиция
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