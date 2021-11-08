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23:28 08.11.2021

Глава ЕК призывает поторопиться с санкциями против Минска

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Глава ЕК призывает поторопиться с санкциями против Минска

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник выступила с призывом к членам Евросоюза быстрее одобрить санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами из ближневосточных стран на границе союза.

"Я призываю страны-члены ЕС наконец-то одобрить расширенный санкционный режим в отношении властей Беларуси, которые несут ответственность за эту гибридную атаку", - говорится в ее заявлении, распространенном в понедельник.

В нем отмечается, что глава ЕК выразила солидарность от лица ЕС премьеру Польши Матеушу Моравецкому, премьеру Литвы Ингриде Шимоните, премьеру Латвии Кришьянису Кариньшу и обсудила с ними меры, которые ЕС может предпринять, чтобы поддержать их в этом кризисе.

По ее словам, в ближайшие дни заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправятся в страны транзита и страны происхождения мигрантов. Также фон дер Ляйен напомнила, что ЕС изучит, каким образом возможно применить санкции в отношении авиакомпаний третьих стран, которые задействованы в процессе нелегальной перевозки людей.

Кроме того, она призвала Минск перестать подвергать риску жизни людей и отметила, что действия белорусских властей не помогут им преуспеть в своих целях.

Теги: #европа #ек #ситуация #беларусь
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