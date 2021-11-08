События

23:13 08.11.2021

Закон об обслуживании на украинском языке поддерживают 55% украинцев - опрос

2 мин читать
Закон об обслуживании на украинском языке поддерживают 55% украинцев - опрос

Норму "языкового закона" об обслуживании на украинском языке при сохранении возможности обслуживания клиентов на других языках по их просьбе поддерживают 55% украинцев, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова

При этом, 21% такую норму не поддерживает и еще почти для 18% украинцев это безразлично.

Больше всего тех, кто поддерживает обязательное обслуживание на государственном языке в Западном и Центральном регионах – 74% и 62% (не поддерживают 11% и 14% соответственно). На Юге и Востоке Украины примерно одинаковое соотношение тех, кто поддерживает и не поддерживает эту норму закона: на Юге 33% поддерживают, а 37% – нет, на Востоке 38% поддерживают, а почти 33% – нет. В этих регионах также около 30% не определившихся.

В опросе также 59% украинцев отмечают, что, по их наблюдениям, за последние полгода использования украинского языка в сфере обслуживания и торговли стало больше (26% сказали, что немного больше, а 33%, что существенно больше). Почти треть граждан (31%) не заметили каких-либо изменений в частоте употребления украинского языка.

Общенациональный опрос проведен с 29 июля по 4 августа 2021 во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрос проведен методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлялось в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Теги: #язык #опрос #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 08.11.2021
Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

16:07 08.11.2021
Критерий монополизма в законе об олигархах широк: список естественных монополий АМКУ включает 357 страниц

Критерий монополизма в законе об олигархах широк: список естественных монополий АМКУ включает 357 страниц

01:10 08.11.2021
Рейтинг одобрения Байдена снизился до 38%

Рейтинг одобрения Байдена снизился до 38%

18:43 05.11.2021
Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на обустройство кислородных станций в больницах

Зеленский подписал закон о выделении 800 млн грн на обустройство кислородных станций в больницах

15:50 05.11.2021
Зеленский подписал закон о деолигархизации

Зеленский подписал закон о деолигархизации

11:08 05.11.2021
Стефанчук подписал закон о деолигархизации

Стефанчук подписал закон о деолигархизации

13:05 03.11.2021
Рада устранила несогласованности в законе о деолигархизации

Рада устранила несогласованности в законе о деолигархизации

15:37 02.11.2021
Большинство украинцев не одобряют деятельность Зеленского, но досрочных выборов хотят меньшинство - соцопрос КМИС

Большинство украинцев не одобряют деятельность Зеленского, но досрочных выборов хотят меньшинство - соцопрос КМИС

15:31 02.11.2021
В Раду проходят 5 партий, у партии Разумкова и Радикальной партии высокие шансы – соцопрос КМИС

В Раду проходят 5 партий, у партии Разумкова и Радикальной партии высокие шансы – соцопрос КМИС

10:12 02.11.2021
Разумков может пройти в Раду со своей партией - опрос

Разумков может пройти в Раду со своей партией - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко передал акции "5 канала" и "Прямого" журналистам, создавшим холдинг "Вільні медіа"

Владелец Kyiv Post заявил о временном закрытии издания и уходе главреда

Бывшему замкомандира подразделения "Беркут" Марченко сообщено о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

Саакашвили перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани, заявляет нардеп Ясько

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу против его воли - омбудсмен Грузии

Глава ЕК призывает поторопиться с санкциями против Минска

Белорусская оппозиция на фоне ситуации на границе с Польшей в качестве жестких санкций предлагает остановить транзит товаров ЕС через территорию республики

В ОП опровергли информацию о причастности к закрытию Kyiv Post

Зеленский и президент Польши договорились об обмене визитами

Разумков: Законных оснований забрать у меня мандат нардепа нет

Глава Минюста Грузии: перевод Саакашвили в тюремную больницу стал необходимым из-за его отказа от лечения

Альфа Банк прекратил полномочия члена правления Черкай

Зимой можно ожидать организованных РФ акций по дестабилизации ситуации в Украине – нардеп Безуглая

Парламентская ВСК планирует провести заседание по делу "вагнеровцев" на этой неделе - нардеп Безуглая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА