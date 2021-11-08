Закон об обслуживании на украинском языке поддерживают 55% украинцев - опрос

Норму "языкового закона" об обслуживании на украинском языке при сохранении возможности обслуживания клиентов на других языках по их просьбе поддерживают 55% украинцев, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова

При этом, 21% такую норму не поддерживает и еще почти для 18% украинцев это безразлично.

Больше всего тех, кто поддерживает обязательное обслуживание на государственном языке в Западном и Центральном регионах – 74% и 62% (не поддерживают 11% и 14% соответственно). На Юге и Востоке Украины примерно одинаковое соотношение тех, кто поддерживает и не поддерживает эту норму закона: на Юге 33% поддерживают, а 37% – нет, на Востоке 38% поддерживают, а почти 33% – нет. В этих регионах также около 30% не определившихся.

В опросе также 59% украинцев отмечают, что, по их наблюдениям, за последние полгода использования украинского языка в сфере обслуживания и торговли стало больше (26% сказали, что немного больше, а 33%, что существенно больше). Почти треть граждан (31%) не заметили каких-либо изменений в частоте употребления украинского языка.

Общенациональный опрос проведен с 29 июля по 4 августа 2021 во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрос проведен методом личного интервью по месту жительства респондентов. Всего опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлялось в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.