В ОП опровергли информацию о причастности к закрытию Kyiv Post

В Офисе президента опровергли информацию о своей причастности к закрытию англоязычного издания Kyiv Post, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Мы искренне и неприятно удивлены тем, как отдельные политики и медийщики принялись обвинять безапелляционно в ситуации Офис Президента или даже его (президента – ИФ) лично. Для нас сегодняшние новости стали такой же неожиданностью, как и остальным", – написал Никифоров в своем фейсбуке.

В Офисе президента также выразили надежду на продолжение работы Kyiv Post в будущем, а также призвали не делать пиар на проблемах издания.

Как сообщалось, вечером 8 ноября издатель старейшего в Украине еженедельного англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о немедленном закрытии газеты "на короткое время".

В сообщении также говорится об уходе Браяна Боннера в отставку после закрытия газеты и сохранения ее архивов, а также о благодарности владельцу за "сильную поддержку" после покупки им издания в 2018 году.

Позднее ряд СМИ опубликовали информацию о возможной причастности к прекращению выхода данного издания Офиса президента.