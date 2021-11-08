Зеленский и президент Польши договорились об обмене визитами

В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда договорились об обмене визитами и проведении ряда мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений – 30-летию признания Польшей независимости Украины, установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

"Стороны обменялись мнениями о сложной ситуации, которая сложилась на польско-белорусской границе. Глава Украинского государства проинформировал о ситуации с безопасностью на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для его надлежащей защиты", - сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Особое внимание было уделено координации позиций сторон по противодействию проекту "Северный поток – 2". Собеседники были единодушны в оценках "Северного потока – 2" прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту.

"Это – в интересах энергетической безопасности Европы в целом", – подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что главы государств уделили особое внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.

Владимир Зеленский проинформировал Анджея Дуду о развитии ситуации безопасности на востоке Украины.

Как сообщается, президент Украины коснулся вопроса обеспечения свободы передвижения в нынешних сложных эпидемических условиях. Он убежден, что для граждан Украины не будут введены дополнительные ограничения для въезда в Республику Польша.

Зеленский отдельно поднял вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.