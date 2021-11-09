9 ноября: Какой сегодня праздник

9 ноября - международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, в Украине отмечают день украинской письменности и языка, а также всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, у православных - День памяти преподобного Нестора Летописца. Католическая церковь чтит память святой Елизаветы, а буддисты празднуют Лхабаб Дуйсэн — восхождение Будды с неба Тушита на Землю.

Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Сегодня 9 ноября, Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. С 2014-го года, согласно Указу Президента Украины от 30 декабря 2013 года, этот День стал отмечаться 9 ноября, совместно с Днем украинской письменности и языка.

Украинская культура, одна из немногих, которая смогла выстоять под могучим натиском чужих агрессивных влияний, сохранить свою самобытность и первозданную чистоту.

День украинской письменности и языка был установлен Указом Президента Украины от 6-го ноября 1997 года и отмечается каждый год в честь украинского летописца Нестора – последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Исследователи считают, что именно с преподобного Нестора-летописца и начинается письменный украинский язык.

Также сегодня Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начались массовые еврейские погромы в Германии, получившие название "Хрустальной Ночи", или "Ночи разбитых витрин". Именно они в 1938 году положили начало Холокосту - массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к гибели около 600 тысяч евреев. Поэтому, рассказывая о преступлениях нацизма, мы говорим сегодняшней молодежи о том, каким может стать будущее, если мы вовремя не скажем "Никогда снова!".

"Мы выбираем будущее без радиации!" — под таким девизом ежегодно 9 ноября в мире проходит Международный день антиядерных акций.

Экологи устраивают в этот день в разных городах мира пикеты, демонстрации и акции протеста против развития атомной энергетики и за повышение её безопасности. Также они организуют антиядерные лагеря около опасных объектов и устанавливают знаки, информирующие граждан об опасности, в местах с повышенным радиоактивным фоном.

9 ноября отмечается Всемирный день лизинга. Фактически лизинг – это разновидность финансовых услуг или кредитования. Дословное значение термина переводится с английского как "сдача в аренду". То есть лизинг простым языком – это долгосрочная аренда с последующим выкупом арендуемого имущества.

История лизинга берёт своё начало в Древнем Мире. Есть основания полагать, что похожие схемы сдачи в аренду орудий труда применялись ещё древними шумерами, а вот древнегреческий мыслитель Аристотель вообще в своих размышлениях был близок к идее современного лизинга. Он утверждал, что для получения дохода вовсе необязательно иметь собственность, а достаточно иметь право её использования и извлечения прибыли. Есть упоминания о применении подобных экономических схем и в Древнем Риме, и в Средневековье. Промышленное развитие дало новый толчок развитию лизинга в европейских странах и США.

9 ноября — особая дата в истории Германии 20 столетия, её еще называют Судьбоносный день. Этот термин стал употребляться историками и журналистами после Второй мировой войны, но особо популярным стал после событий 1989 года, положивших начало объединению Германии.

9 ноября произошло несколько знаменательных для Германии событий: в 1918 году кайзер Вильгельм II отрекся от трона, через 5 лет был подавлен знаменитый "пивной путч" в Мюнхене, руководимый Адольфом Гитлером, спустя еще 15 лет национал-социалисты организовали еврейские погромы, а в 1989 году пала Берлинская стена.

А в испанском городе Баэна в Андалузии каждую осень проходит Фестиваль оливок и оливкового масла, посвященный окончанию сбора урожая в оливковых рощах, а также всему, что связано с этими уникальными плодами. Он проходит ежегодно, начиная с 1998 года, с 9 по 11 ноября и является крупнейшим европейским фестивалем оливкового масла и оливок.

В православной церкви 9 ноября почитается память Нестора Летописца, монаха Киево-Печерской Лавры, перу которого принадлежит "Повесть временных лет", в которой Нестор подробно описал жизнь и деяния первых князей.

Ученые утверждают, что именно Нестор Летописец был современником апостолов и многих святых, которые известны в христианской церкви.

В этот день:

1799 – Переворот 18 брюмера привел Наполеона к власти во Французской республике.

1906 – В Российской империи началась земельная реформа Столыпина.

1882 - В Елисаветграде с пьесой "Наталка-Полтавка" дебютировал украинский театр Марка Кропивницкого.

1907 - Британский король Эдуард VII получил в подарок самый большой бриллиант в мире.

1918 – На руинах Австро-Венгрии провозгласили Австрийскую Республику.

1918 - Во Львове создали исполнительный орган ЗУНР.

1938 - В Хусте для организации обороны Карпатской Украины образовали полувоенную организацию "Карпатская Сечь".

1947 - Команда "Динамо" (Киев) победила "Пищевик" (Одесса) со счетом 5:1 и завоевала Кубок УССР по футболу 1947 года.

1956 — Президиум Верховного Совета СССР принял указ "О запрете бывшим руководителям и активным участникам украинского националистического подполья, которые были осуждены и отбывали наказание, возвращаться в западные области УССР".

1956 - В знак протеста против вступления советских войск в Венгерскую Народную Республику французский философ и писатель Жан Поль Сартр вышел из Французской компартии.

1961 — Город Сталино переименован в Донецк.

1962 - Президиум Верховного Совета СССР принял постановление о переименовании города Станислав в Ивано-Франковск, а Станиславской области в Ивано-Франковскую область.

1976 - В Киеве создали Украинскую общественную группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений.

1977 - Украинская Хельсинкская Группа обнародовала "Манифест украинского правозащитного движения".

1995 - Македония и Украина приняты в Совет Европы.

Именины: Андрей, Капитолина, Леокадия, Марк, Нестор.