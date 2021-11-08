Глава Минюста Грузии: перевод Саакашвили в тюремную больницу стал необходимым из-за его отказа от лечения

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что перевод продолжающего голодовку экс-президента страны Михеила Саакашвили из расположенного в городе Рустави тюремного учреждения №12 в тюремную больницу №18 в Тбилиси был связан с его отказом от лечения.

"Михаил Саакашвили отказался от существенной части лечения, которое ему проводилось и, соответственно, увеличился риск того, что его здоровье могло ухудшиться", - сказал Брегадзе в понедельник в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Министр добавил, что данное решение было принято ради безопасности Саакашвили.

Он также заявил, что специальная пенитенциарная служба максимально обеспечила безопасную перевозку Саакашвили в тюремное лечебное учреждение №18.

В свою очередь представитель омбудсмена Грузии заявил журналистам, что Саакашвили был перевезен из Руставской тюрьмы в тюремную больницу в Тбилиси на автомобиле скорой помощи.

Он сообщил, что встретился в отдельной палате тюремной больницы с Саакашвили, который "протестует против перевода в это заведение".

Ранее грузинские СМИ сообщали, что над Руставской тюрьмой, а также над тюремной больницей кружили вертолеты. Были сделаны выводы, что Саакашвили перевезли из Рустави в Тбилиси на вертолете.