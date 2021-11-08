Зимой можно ожидать организованных РФ акций по дестабилизации ситуации в Украине – нардеп Безуглая

На протяжении зимы можно ожидать мероприятия по дестабилизации ситуации внутри Украины, к проведению и организации которых, вероятно, будет иметь отношение Российская Федерация, считает заместитель руководителя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Фактически на протяжении осени, зимнего периода можно ожидать такие гибридные акции, мероприятия как дестабилизация внутренней ситуации, попытки массового выведения людей на улицы. Это звучит неоднозначно, но тем не менее, даже в отношении последних протестов, которые были и касались вопроса вакцинации, есть многочисленные данные, что к их координированию и организации имеет отношение Российская Федерация, к сожалению", - сказала она в комментарии журналистам после заседания комитета в понедельник вечером.

По ее словам, к каким "мероприятиям" может относиться и возможное использование сил и средств для якобы защиты русскоговорящего населения на территории Украины.