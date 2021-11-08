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20:35 08.11.2021

Польша переживает самый сложный момент с начала кризиса на границе с Беларусью - замглавы МВД

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Польша переживает самый сложный момент с начала кризиса на границе с Беларусью - замглавы МВД

Самым серьезным моментом с начала кризиса на границе с Беларусью назвал сложившуюся там в понедельник ситуацию заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи.

"Мигранты предпринимают попытки штурма польской границы. Это самый сложный момент с начала этого кризиса. Более того, каждый следующий час станет более значительным вызовом для польских служб, правительства и политиков", - сказал он в эфире польского телеканала ТВН24.

По его словам, "в настоящий момент непосредственно на пограничной линии находятся от нескольких сот до, возможно, нескольких тысяч мигрантов".

"Группа, которая штурмовала границу - это в основном молодые мужчины в возрасте примерно 30 лет", - отметил собеседник телеканала.

В то же время он добавил, что "благодаря обновленному законодательству об иностранцах, пограничники получили действенный инструмент, изменивший к лучшему процедуру возвращения на белорусскую сторону тех, кто нелегально пересек границу".

Ранее в понедельник МВД Польши уже сообщило о пресечении нескольких попыток прорыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки с территории Беларуси в Польшу. Сотрудникам польских правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ. Попытки прорыва были пресечены.

На места службы срочно были вызваны резервисты двух батальонов пехоты на востоке Польши.

Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, когда большая группа мигрантов стала концентрироваться на территории Беларуси на самой границе с Польшей.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Эти страны обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

 

 

 

Теги: #польша #мвд #граница #беларусь
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