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20:28 08.11.2021

Масштабного перемещения войск РФ возле украинской границы не зафиксировано, но есть активизация разведки – нардеп Безуглая

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Масштабного перемещения войск РФ возле украинской границы не зафиксировано, но есть активизация разведки – нардеп Безуглая

Масштабного перемещения военных подразделений Российской Федерации на данный момент возле украинской границы не зафиксировано, но присутствует некая активизация сбора информации со стороны российской разведки, сообщила заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Есть перемещение (российских войск и вооружения вблизи украинской границы - ИФ), есть некая активизация разведки. К примеру, с начала года зафиксировано 109 разведывательных полётов авиации, тогда как за весь 2020 год их было 34. Также наблюдается усиление различных вариантов разведки вдоль границы с нами со стороны Российской Федерации, то есть на временно оккупированных территориях. Действительно масштабного перемещения тех или иных военных подразделений на данный момент не зафиксировано, но некая активация сбора информации присутствует. И, ожидаемо, она будет наращиваться", - сказала парламентарий в комментарии журналистам после заседания комитета в понедельник вечером.

Вместе с тем, она отметила, что возле украинской границы находится около 92 тысяч представителей личного состава войск РФ, а также те подразделения, которые фактически являются российскими, но действуют как подразделения "ДНР/ЛНР".

"Также тактические группы есть на границе, их - 36, при этом 31 из них там на постоянной основе находятся", - уточнила Безуглая.

Кроме того, она подчеркнула, что эти действия следует рассматривать вместе с энергетическим кризисом, который РФ искусственным путём создаёт для продвижения своих интересов в Европе.

"И если говорить о прогнозах, то имеем акцент именно на гибридном характере войны, то есть сбор информации, дислокация войск на границе, действия касательно дестабилизации ситуации внутри Украины и, прежде всего, энергетической в Европе", - добавила Безуглая.

Теги: #нардеп #рф #граница
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