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20:19 08.11.2021

МИД Украины направило в МИД Грузии ноту в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу

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МИД Украины направило в МИД Грузии ноту в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу

Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом бывшего президента Грузии, ныне гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдане и отсутствием информирования об этом украинской стороны.

"Призываем грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для предоставления надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи", - указывается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

Отмечается, что в понедельник во внешнеполитическое ведомство Грузии передано официальную ноту МИД Украины по этому поводу.

"Дальнейшее пребывание гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном медицинском учреждении создает дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями", - считают в украинском министерстве.

Как сообщалось, в понедельник, 8 ноября, Саакашвили, который голодает 39-й день, был перевезен на госпитализацию в тюремную больницу в Тбилиси. Позже депутат Верховной Рады и гражданская супруга Саакашвили Елизавета Ясько уточнила, что госпитализация Саакашвили была произведена без согласования с родственниками и адвокатами.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #саакашвили #мид
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