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19:43 08.11.2021

Рада планирует в ноябре принять закон о реформе СБУ - нардеп Безуглая

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Рада планирует в ноябре принять закон о реформе СБУ - нардеп Безуглая

Верховная Рада планирует в ноябре принять во втором чтении законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ, сообщила заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая фракция ("Слуга народа").

"В ноябре мы планируем его проголосовать. Сейчас как раз прорабатываем возможность вынести его на голосование на протяжении ближайших трёх пленарных недель, которые будут согласно изменённому календарному плану сессии", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник вечером.

Как сообщалось, законопроект №3196-д о внесении изменений в закон об СБУ Верховная Рада приняла за основу 28 января.

22 сентября комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствований организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Теги: #реформа #сбу #рада
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