Владелец Kyiv Post заявил о временном закрытии издания и уходе главреда

Издатель старейшего в Украине еженедельного англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил о немедленном закрытии газеты "на короткое время".

"Однажды мы надеемся перезапустить газету больше и лучше", – цитируются его слова на сайте Kyiv Post.

Киван поблагодарил всю команду Kyiv Post и ее главного редактора Брайана Боннера "за независимую журналистику в течение последних 25 лет".

В сообщении также говорится об уходе Боннера в отставку после закрытия газеты и сохранения ее архивов, а также о благодарности владельцу за "сильную поддержку" после покупки им издания в 2018 году.

Ранее в газете были опубликованы предложения о найме на работу сотрудников для украиноязычной версии, а экс-шеф-редактор новостей принадлежащего Кивану одесского "7 канала" Елена Ротари объявила в Facebook о запуске украиноязычного Kyiv Post, который "будет полностью отличаться от англоязычной версии".

Издание "Новое время" в понедельник сообщило со ссылкой на Кивана, что Kyiv Post планируют перезапустить уже до конца этого года на четырех языках — украинском, русском, английском и арабском.

В то же время штатная журналистка Kyiv Post Анна Миронюк в Facebook распространила заявление, что с сегодняшнего дня издание прекратило существование, так как утром в понедельник его сотрудники по приходу на работу узнали об увольнении.

По ее словам, Киван три недели назад озвучил планы о запуске украиноязычного медиа под брендом издания и назначении на руководящий пост связанного с ним человека, что стало неожиданностью для редакции, и было расценено как вмешательство в редакционную политику.

"Попытка коллектива сберечь независимость Kyiv Post вызвала сопротивление владельца… Он официально заявил о планах реорганизовать Kyiv Post и перезапустить его уже через месяц с новой командой", – утверждает Миронюк.

По ее словам, в газете предложили собственнику ее продать или передать торговую марку Kyiv Post редакции, однако он отказался, в связи с чем коллектив обращается с просьбой о помощи к читателям, бизнесменам и посольствам

Как сообщалось, в марте 2018 года стало известно о заключенном владельцем Kyiv Post Мохаммадом Захуром предварительном соглашении с одесским бизнесменом сирийского происхождения Киваном о продаже издания за сумму свыше $3,5 млн. Отмечалось, что Захур также встречался с другими потенциальными покупателями, в частности, с гендиректором инвесткомпании Dragon Capital и владельцем "Нового времени" Томашем Фиалой, однако тот посчитал цену завышенной.

По словам Захура, бизнесмены Дмитрий Фирташ и Сергей Курченко, а также лица, связанные, по его мнению, с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, также пытались купить Kyiv Post, но он отказался.

В редакции издания со ссылкой на Захура отмечали, что Киван заявил, что ценит журналистскую независимость Kyiv Post, но оставляет за собой право нанять собственную команду журналистов и других сотрудников.

Британско-украинский предприниматель пакистанского происхождения, основатель и основной собственник группы ISTIL (International Steel and Tube Industries Limited) Захур в 2009 году купил Kyiv Post у его основателя Джеда Сандена за $1,1 млн.

Kyiv Post — англоязычная газета о событиях в Украине. Выходит в формате еженедельной газеты, также доступна ее онлайн версия. Первый выпуск газеты вышел 18 октября 1995 года.

Бизнесмен и бывший депутат Одесского горсовета Киван является основателем инвестиционно-строительной компании Kadorr Group, которая входит в Kivan Group Companies (обе – Одесса). По данным на официальном сайте, в портфеле Kadorr Group более 2 млн кв. м введенной в эксплуатацию жилой недвижимости, среди которых более 50 ЖК, 90 коттеджей. В активах группы также 7 бизнес-центров, 5 торговых комплексов и коммерческие площади общей стоимостью более $800 млн. Владелец группы Аднан Киван входит в топ-5 рантье Украины с самыми высокими доходами от сдачи в аренду недвижимости по версии "Forbes Украина" с показателем $45 млн по итогам 2020 года.