Бывшему замкомандира подразделения "Беркут" Марченко сообщено о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

Следователи Государственного бюро расследований сообщили бывшему заместителю командира подразделения "Беркут" о подозрении в государственной измене, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, будучи гражданином Украины и работником правоохранительного органа, с марта по сентябрь 2014 года, находясь на территории АР Крым, решил оказать помощь стране-агрессору и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины. С этой целью он принял присягу сотрудника так называемого "специального подразделения Министерства внутренних дел РФ в АР Крым – отряда милиции особого назначения "Беркут" (с апреля 2016 года – отряд милиции особого назначения "Беркут" Главного управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике Крым и г. Севастополя)", - указывается в сообщении.

В сообщении не сообщается фамилия подозреваемого, однако как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о заместителе командира — начальнике штаба ПМОП "Беркут" ГУ МВД Украины в АР Крым Сергее Марченко.

Отмечается, что подозреваемый уже находится в розыске с 2016 года по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшихся насилием, совершенном 11 декабря 2013 года с целью противодействия мирным акциям протеста в Киеве.

Таким образом, подозреваемому инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.