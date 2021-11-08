События

19:00 08.11.2021

Бывшему замкомандира подразделения "Беркут" Марченко сообщено о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

2 мин читать
Бывшему замкомандира подразделения "Беркут" Марченко сообщено о подозрении в госизмене – Офис генпрокурора

Следователи Государственного бюро расследований сообщили бывшему заместителю командира подразделения "Беркут" о подозрении в государственной измене, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, будучи гражданином Украины и работником правоохранительного органа, с марта по сентябрь 2014 года, находясь на территории АР Крым, решил оказать помощь стране-агрессору и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины. С этой целью он принял присягу сотрудника так называемого "специального подразделения Министерства внутренних дел РФ в АР Крым – отряда милиции особого назначения "Беркут" (с апреля 2016 года – отряд милиции особого назначения "Беркут" Главного управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Республике Крым и г. Севастополя)", - указывается в сообщении.

В сообщении не сообщается фамилия подозреваемого, однако как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о заместителе командира — начальнике штаба ПМОП "Беркут" ГУ МВД Украины в АР Крым Сергее Марченко.

Отмечается, что подозреваемый уже находится в розыске с 2016 года по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшихся насилием, совершенном 11 декабря 2013 года с целью противодействия мирным акциям протеста в Киеве.

Таким образом, подозреваемому инкриминированы преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Теги: #беркут #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:18 05.11.2021
Бывший главврач запорожской больницы, где в пожаре погибли люди, уведомлен о подозрении, полиция пытается его найти

Бывший главврач запорожской больницы, где в пожаре погибли люди, уведомлен о подозрении, полиция пытается его найти

11:27 05.11.2021
ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу – как руководителю ОПГ

ГБР сообщило о новом подозрении Януковичу – как руководителю ОПГ

20:33 29.10.2021
Бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ

Бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ

18:36 27.10.2021
Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП в Харькове

Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП в Харькове

23:39 23.10.2021
Двум патрульным объявили о подозрении в отношении гибели полицейского в Чернигове

Двум патрульным объявили о подозрении в отношении гибели полицейского в Чернигове

14:05 16.10.2021
Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам, которые похитили 19-летнего фотографа и требовали у ее родителей выкуп в 2 млн евро

Правоохранители сообщили о подозрении злоумышленникам, которые похитили 19-летнего фотографа и требовали у ее родителей выкуп в 2 млн евро

15:59 11.10.2021
Один из владельцев Дельта банка уведомлен о подозрении - генпрокурор

Один из владельцев Дельта банка уведомлен о подозрении - генпрокурор

11:01 09.10.2021
Прокуратура сообщила о подозрении ряду лиц по делу о хищении 150 млн грн на строительстве Подольского моста

Прокуратура сообщила о подозрении ряду лиц по делу о хищении 150 млн грн на строительстве Подольского моста

10:21 07.10.2021
Мецгеру и еще одному фигуранту дела о препятствовании работе журналистов вручены подозрения

Мецгеру и еще одному фигуранту дела о препятствовании работе журналистов вручены подозрения

19:02 06.10.2021
Прокуратура согласовала подозрение двум чиновникам Укрэксимбанка

Прокуратура согласовала подозрение двум чиновникам Укрэксимбанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко передал акции "5 канала" и "Прямого" журналистам, создавшим холдинг "Вільні медіа"

Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

Саакашвили перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани, заявляет нардеп Ясько

Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси

Саакашвили на вертолете, возможно, перевозят в военный госпиталь в Гори - ТВ

ПОСЛЕДНЕЕ

Заключенные шумят и протестуют на территории тюремного комплекса, куда был доставлен Саакашвили - СМИ

Порошенко передал акции "5 канала" и "Прямого" журналистам, создавшим холдинг "Вільні медіа"

Рада планирует в ноябре принять закон о реформе СБУ - нардеп Безуглая

Владелец Kyiv Post заявил о временном закрытии издания и уходе главреда

Во Львове вакцинированы 96% сотрудников сферы образования – горсовет

В Офисе президента опровергают информацию о передаче Харьковской области под влияние бизнесмена Ярославского

Нормандский формат - безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины, призываем Москву сотрудничать - пресс-секретарь Зеленского

Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

На границе с Беларусью срочно формируются два пехотных батальона польских резервистов

В КГГА отстранили от работы семерых невакцинированных от COVID-19 работников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА