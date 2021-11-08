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18:54 08.11.2021

В Офисе президента опровергают информацию о передаче Харьковской области под влияние бизнесмена Ярославского

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В Офисе президента опровергают информацию о передаче Харьковской области под влияние бизнесмена Ярославского

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Харьковская область будет передана под влияние бизнесмена Александра Ярославского через назначение главой областной госадминистрации связанного с ним кандидата, являются фейком, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Не можем не вспомнить последние новости в СМИ о том, что Офис президента якобы отдает Александру Ярославскому в орбиту какого-то влияния Харьковскую область. Это полный фейк, который вообще не имеет никакой реальной основы под собой. Просьба к коллегам, которые ценят собственную репутацию, отсеивать откровенно абсурдные слухи при подготовке новостей", - заявил Никифоров на видео, обнародованном в телеграм-канале Офиса президента.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Офис президента рассматривает в качестве кандидата на должность главы Харьковской ОГА Степана Масельского, которого считают связанным с Ярославским.

 

Теги: #опу #харьковская_область
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