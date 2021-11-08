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18:52 08.11.2021

Нормандский формат - безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины, призываем Москву сотрудничать - пресс-секретарь Зеленского

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Нормандский формат - безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины, призываем Москву сотрудничать - пресс-секретарь Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подчеркнул неизменность Нормандского формата как площадки для переговоров по прекращению конфликта на Донбассе.

"Что касается вчерашнего эфира программы "Взгляд с Банковой" в части о Нормандском формате шла речь исключительно о том, что под вопросом время и уровень проведения следующих встреч Нормандии, сам формат вне всяких вопросов и сомнений. Это безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины", - подчеркнул Никифоров в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook в понедельник вечером.

Также пресс-секретарь отметил, что Украина, Франция, Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время, в отличие от России.

"Мои слова сегодня подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона остается единственной ответственной за задержку в Нормандском формате", - сказал Никифоров.

Так, в Офисе президента призвали Москву к сотрудничеству для достижения мира на Донбассе.

"Мы считаем, что суть переговоров – получение результатов, если российская сторона настаивает, что итог должен быть известен до начала переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс. Призываем Москву сотрудничать, Донбасс ожидает мира и Россия должна внести свой вклад в его достижение", - отметил Никифоров.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Париж предлагал провести встречу глав МИД "нормандской" четвёрки 11 ноября, однако Москва от этого предложения отказалась.

 

 

Теги: #нормандский_формат #никифоров
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