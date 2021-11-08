В КГГА отстранили от работы семерых невакцинированных от COVID-19 работников

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отстранили от работы трех работников аппарата и четверых работников департаментов, невакцинированных от COVID-19, сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

"В целом, средний показатель вакцинации среди всех структурных подразделений Киевской городской госадминистрации (это аппарат КГГА, департаменты и управления) по оперативным данным на 8 ноября составляет почти 92%. Уровень вакцинации в районных в городе Киеве государственных администрациях колеблется в пределах 90-96%", - приводит слова Загуменного пресс-служба КГГА.

Он добавил, что отстраненные работники смогут вернуться к работе или после завершения карантина, установленного правительством, или после получения вакцинации и предоставления документа, что это подтверждает.

Загуменный также сообщил, что 12 сотрудников аппарата КГГА имеют справки о временной отсрочке вакцинации, так как недавно перенесли COVID-19, а один человек – медицинские противопоказания к прививкам, поэтому не вакцинирован. Кроме того, еще два человека находятся на больничном и один государственный служащий – в отпуске.

На период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. Также период отстранения от работы не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет и в стаж, дающий право на ежегодный отпуск", - подчеркнули в КГГА.

Как сообщалось, с 8 ноября на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины, для работников местных государственных администраций и их структурных подразделений прививки против COVID-19 обязательны.