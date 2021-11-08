События

17:58 08.11.2021

В КГГА отстранили от работы семерых невакцинированных от COVID-19 работников

2 мин читать
В КГГА отстранили от работы семерых невакцинированных от COVID-19 работников

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отстранили от работы трех работников аппарата и четверых работников департаментов, невакцинированных от COVID-19, сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

"В целом, средний показатель вакцинации среди всех структурных подразделений Киевской городской госадминистрации (это аппарат КГГА, департаменты и управления) по оперативным данным на 8 ноября составляет почти 92%. Уровень вакцинации в районных в городе Киеве государственных администрациях колеблется в пределах 90-96%", - приводит слова Загуменного пресс-служба КГГА.

Он добавил, что отстраненные работники смогут вернуться к работе или после завершения карантина, установленного правительством, или после получения вакцинации и предоставления документа, что это подтверждает.

Загуменный также сообщил, что 12 сотрудников аппарата КГГА имеют справки о временной отсрочке вакцинации, так как недавно перенесли COVID-19, а один человек – медицинские противопоказания к прививкам, поэтому не вакцинирован. Кроме того, еще два человека находятся на больничном и один государственный служащий – в отпуске.

На период отстранения от работы заработная плата не сохраняется. Также период отстранения от работы не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет и в стаж, дающий право на ежегодный отпуск", - подчеркнули в КГГА.

Как сообщалось, с 8 ноября на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины, для работников местных государственных администраций и их структурных подразделений прививки против COVID-19 обязательны.

Теги: #отстранение #вакцинация #кгга
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 08.11.2021
Власти Грузии поощряют пенсионеров к вакцинации одноразовой добавкой к пенсии

Власти Грузии поощряют пенсионеров к вакцинации одноразовой добавкой к пенсии

13:20 08.11.2021
Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 93% учителей, две дозы – более 76%

Одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 93% учителей, две дозы – более 76%

10:42 08.11.2021
Невакцинированные чиновники и работники образования с 8 ноября будут отстранены от работы – Ляшко

Невакцинированные чиновники и работники образования с 8 ноября будут отстранены от работы – Ляшко

07:14 08.11.2021
Британия избежит ограничений на Рождество, если достаточное количество людей получат бустерную дозу вакцин от COVID-19

Британия избежит ограничений на Рождество, если достаточное количество людей получат бустерную дозу вакцин от COVID-19

04:56 08.11.2021
В Польше от коронавируса привито более 20 млн человек

В Польше от коронавируса привито более 20 млн человек

23:29 07.11.2021
В Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации от COVID-19

В Патриаршем соборе УГКЦ в Киеве открыли пункт вакцинации от COVID-19

20:49 07.11.2021
Министр здравоохранения подтвердил, что с понедельника невакцинированные учителя будут отстранены от работы

Министр здравоохранения подтвердил, что с понедельника невакцинированные учителя будут отстранены от работы

01:20 07.11.2021
Суд в США приостановил действие распоряжения Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний

Суд в США приостановил действие распоряжения Байдена об обязательной вакцинации сотрудников компаний

00:32 07.11.2021
Профсоюз педагогов призывает власть отложить до 8 декабря отстранение невакцинированных работников образования

Профсоюз педагогов призывает власть отложить до 8 декабря отстранение невакцинированных работников образования

21:07 05.11.2021
На новогодние каникулы украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных - Ляшко

На новогодние каникулы украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных - Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

Саакашвили перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани, заявляет нардеп Ясько

Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси

Саакашвили на вертолете, возможно, перевозят в военный госпиталь в Гори - ТВ

Российские боевики в ходе обстрела повредили распределительный газопровод в Луганской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский подписал закон о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией

На границе с Беларусью срочно формируются два пехотных батальона польских резервистов

Глава МИД Литвы призвал внести аэропорты Беларуси в список санкционных объектов из-за ухудшения ситуации на границе ЕС

Саакашвили перевели в самое опасное место для его жизни – Глдани, заявляет нардеп Ясько

Саакашвили госпитализирован в тюремную больницу в Тбилиси

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Павлополя – штаб ООС

СБУ разоблачила махинации с землями Минобороны во Львовской области более чем на 20 млн грн

Группа компаний DIM назначила новым гендиректором экс-СЕО Smart Urban Solutions

Саакашвили на вертолете, возможно, перевозят в военный госпиталь в Гори - ТВ

В Харькове предотвращена утечка секретных документов иностранным спецслужбам, двое подозреваемых взяты под стражу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА